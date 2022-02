Segapaaride turniiril osalema pidanud 22-aastase Tahli Gilli süda pidi murduma, kui Pekingis osutusid ta koroonaviiruse proovid positiivseks ja teatati, et tema jaoks on mängud lõppenud. Neiu oli valmis asjad pakkima ja kodumaale tagasi minema.

Austraalia olümpiakomitee ei andnud aga nii kergesti alla ja võitles oma sportlasele välja siiski stardiloa.

Sama ilusa lõpuga ei olnud Poola lühirajauisutaja Natalia Maliszewska lugu. „Mu süda ei pea enam vastu. Ma ei usu enam midagi!” võttis 500 m distantsil üheks favoriidiks peetud naine juhtunu sotsiaalmeedias kokku. „Istusin kiirabiautos. Kell oli kolm öösel. Nutsin nagu segane, sest ei teadnud, mis toimub. Ma ei tundnud end üldse turvaliselt. Südaööl öeldi mulle, et võin lahkuda, viis minutit hiljem, et ei või. Mulle öeldi, et käimas on väga palju poliitilist värki, ma ei mõistaks seda. Et tegu on Hiinaga.”