Otseülekanded Unibetis! Nõmme Kalju maitseb treeningmängudes eurosarja taset

„Kaljul on selja taga kaks järjestikust pettumuse valmistanud hooaega, sest neljandad kohad ei vastanud klubi ambitsioonidele. 2022. aasta Premium liiga hooaja eel on näha, et Kaljus on jõutud arusaamiseni – vanaviisi jätkata ei saa, vaid vaja on mitmel rindel juurde panna,” ütleb jalgpalliajakirjanik Ott Järvela.

„Kalju on kaheti mõistmist mittevõimaldaval moel välja öelnud, et nende soov on kiiremas korras eurosarja naasta. Et see juhtuks juba tänavu, peavad nad kevadel võitma Evald Tipneri karikasarja. Et see juhtuks 2023. aastal, tuleb Premium liiga lõpetada kolme parema seas. Nende eesmärkide poole püüdlemisel on hea sparring ülivajalik. Mullu eurosarjades edukalt esinenud Soome tippklubid seda kahtlemata pakuvad,” märgib Järvela.