Hiinlaste kõigi omapäradega on raske harjuda ja nii mõnestki reeglist on üsna keeruline aru saada. Kui selgus, et Helsingi-Pekingi lennul oli minust kaks rida tagapool istunud inimene andnud positiivse koroonaproovi, siis saadeti mind lähikontaktsena järgmisteks päevadeks eneseisolatsiooni. Sisuliselt tähendab see, et pean töötama ja sööma oma hotellitoas. Boonuseks veel kaks kurguproovi päevas.