Norra murdmaanaiskond on keerulises seisus, abi otsiti juba laskesuusajatelt

Viiekordne maailmameister Heidi Weng ja Anne Kjersti Kalvä andsid jaanuarikuises Itaalia treeninglaagris positiivsed koroonaproovid, millega sattus nende jaoks Pekingi olümpia õhtu. Teisipäeval sai ametlikuks, et kumbki norralanna Pekingisse ei lenda. "Olümpiaunistus on minu jaoks purunenud," kirjutas Weng sotsiaalmeedias.

Sellega langes aga pool Norra naiste teateneliku koosseisust rivist välja. Norra suusakoondise peatreener Ole Morten Iversen tunnistas intervjuus väljaandele Nettavisen, et keeruline olukord pani neid vaatama laskesuusatajate poole. Naiskonna liidriks on Therese Johaug , aga kes tema kõrval starti saata?

"Pole saladus, et pool meie teatevõistkonnast istub kodus. Põhirõhk on läinud pusle kokkupanemisele," sõnas Iversen. "Teame, et võime üht laskesuusatajat kasutada. Me tõsiselt kaalusime, kas meil on midagi sellisest sammust võita. Hommikul küsisin laskesuusakoondise treenerilt Egil Kristiansenilt, kas neil on pakkuda hea klassikastiiliga suusatajat, kes saaks meid aidata. Paraku oli vastus eitav."