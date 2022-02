DELFI PEKINGIS | Big Airi hõbemedalist: olin koljuluumurru järel koomas. Arvasin, et ma ei õpi enam ühtegi uut trikki

2016. aastal sattus Stevenson autoavarisse. Koljuluumurru järel oli ta kolm päeva koomas. „Arvasin, et ma ei õpi enam kunagi ühtegi uut trikki. Nagu näha, siis ma eksisin,” rääkis Stevenson võistluse järel pressikonverentsil.

„Inimese loomuse määravad tema elu rasked momendid. Isegi kehvas olukorras tuleb vaadata asja positiivse nurga alt ja edasi liikuda oma unistuste poole. Mõnikord tunduvad nad väga kaugetena, kuid tuleb jätkata oma tööga,” lisas Stevenson. „See õnnetus on minu jaoks juba minevik. Ma ei taha lasta pähe mõtteid, et minu kolju on korra sisse löödud ja seetõttu võiks sport olla minu jaoks ohtlik.”