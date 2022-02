Tartu Maratoni eelüritused toimuvad suurepäraste rajaoludega

Tartu Maratoni rajameister Assar Kütt on juba detsembrist saadik rajamasinaga tööd teinud ning rõõmus, et sel talvel lund niivõrd palju on. „Tööd on sel aastal kõvasti, aga see teeb ainult head meelt. Lund on lausa nii palju, et see sulab vist alles jaanipäevaks ära,“ on ta optimistlik. Ta lisab, et praegune sula teeb raja ainult paremaks ja selle pärast muretseda ei tasu.