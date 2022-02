Kadunud poeg leidis tee tagasi Itaalia kõrgliigasse

Serie A-s on Giovinco lisaks Juventusele varasemalt esindanud ka Empolit ja Parmat. Kokku on ta käinud kõrgliigas väljakul 190 kohtumises ning kogunud selle ajaga 40 väravat ja 38 resultatiivset söötu. Juventuse ridades krooniti Giovinco ka kolmekordseks Itaalia meistriks.