Pekingi olümpiamängudel on rahvusvahelise kaliibriga superstaare vähe. Lindsey Vonn on karjääri lõpetanud ja NHL-i hokitähti Hiinasse ei lubatud. Seega on ilmselt kuulsaim võistlustulle astuv sportlane USA 35-aastane lumelauatäht Shaun White. Seejuures jäävad Pekingi mängud tema viimaseks võistluseks. Vägagi omanäolise karjääriga White ületas Pekingis esimese tõkke viimasel katsel, kuid siiski selge varuga ja pääses neljandana finaali.