DELFI PEKINGIS | Lendava Tomati viimane tants. Talisporditäht tõmbab lõplikult juhtme seinast

Pekingi olümpiamängudel on rahvusvahelise kaliibriga superstaare vähe. Lindsey Vonn on karjääri lõpetanud ja NHL-i hokitähti Hiinasse ei lubatud. Seega on ilmselt kuulsaim võistlustulle astuv sportlane USA 35-aastane lumelauatäht Shaun White. Seejuures jäävad Pekingi mängud tema viimaseks võistluseks. Vägagi omanäolise karjääriga White ületas Pekingis esimese tõkke viimasel katsel, kuid siiski selge varuga ja pääses neljandana finaali.

White on läbi aastate valinud võistlusi väga hoolikalt ning läinud starti ainult nendel jõuproovidel, kus on tema jaoks midagi olulist mängus. Seega ei ole ta osalenud ühelgi MM-il. MK-etappidel on ta osalenud ainult üksikutel kordadel ja sedagi ainult selleks, et täita olümpiamängudele pääsemiseks vajalik norm. Väljaspool USA-d on ta osalenud kõigest üheksal rennisõiduvõistlusel, nendest jõuproovidest viis on olnud olümpiamängud. Üle ilma tuntuks sai ta neist juba esimesel – 2006. aastal Torinos kuldmedalile sõites jäi ta silma oma pikkade ja punaste juustega. Sealt jäi talle külge hüüdnimi Lendav Tomat.

Mitmel rindel

White on läbi ja lõhki USA kommertsvõistluste produkt. Talvistel X-Mängudel on ta võitnud koguni 13 kuldmedalit, neist kaheksa renni- ja viis pargisõidus. Kokku on ta Aspenist saanud 18 medalit. Peale selle on ta rulasõidus viiekordne X-Mängude võitja, kuldmedaleid on ta kaela saanud kaks. Kui White’il lumelaua- ja rulasõidust aega üle jääb, siis mängib ta kitarri bändis Bad Things.

Pärast 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamänge võttis White lumelauasõidust paariks aastaks aja maha ning proovis rulasõidus pääseda Tokyo olümpiale. See projekt kukkus tal lõpuks läbi.

Seega oligi enne Pekingi mänge õige aeg veel viimaseks hurraaks lumelauale astuda. 2006. aasta Torino, 2010. aasta Vancouveri ja 2018. aasta Pyeongchangi rennisõidu kuldmedalid ootavad lisa. 2014. aastal Sotšis oli ta samuti soosik, kuid leppis neljanda kohaga.