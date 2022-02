UFC nädal: kas Whittaker saab tagasi tiitlivöö või pannakse uus rubiin Adesanya vööle?

13. veebruaril selgub, kas Whittaker saab oma keskkaalu tiitlivöö tagasi või lisandub tiitli kaitsmise eest järjekordne rubiin Adesanya vööle. Hetkel peetakse matši favoriidiks Israel Adesanyat, kes on varemgi tõestanud, et temas ei pea kahtlema. OlyBeti spordiennustusportaali statistika pakub Adesanya koefitsiendiks 1,35 vastase 3,25 vastu. Samas peab arvestama, et Robert Whittaker on keskkaalu üks osavaim ja tugevaim võitleja.

Nimelt on Whittaker pärast meeste esimese matši nokauti võitnud kolm keskkaalu tipptasemel võistlejat. Ka Adesanya ei ole vahepeal laiselnud ega jäänud tšempioniks olemist nautima, vaid tiitlit kaitsnud. Kuuest matšist viis on ta vahepealsel ajal keskkaalus võitnud. Kaotusega lõppes jõukatsumine Jan Błachowicziga, kuid seda kaaluklass kõrgemal.

MMA maailmas liikus jutt, et Adesanya väldib Whittakeriga kordusmatši. Keskkaalu tšempion on kuulujuttudele ka meedias vastanud, et polevat mõtet võidelda vastasega, kelle ta on tükkideks lahti võtnud. Nüüd, kui kordusmatš avalik, räägib mees, et Whittaker on võidelnud kolme vastase vastu tugevalt, aga isegi kui need kolm vastast kokku sulatada, polevat see sama mis tema. Whittaker omakorda on oma intervjuudes rõhutanud, et treenib kordusmatšiks teistmoodi ja on tiimi lisanud uusi treenereid.

Suure tõenäosusega on mõlemad võitlejad oma mänguskeeme kohandanud, et vastast üllatada. Adesanya proovib tõenäoliselt võitlust hoida püsti, teeb jalalööke ja seab lõkse, et leida auke vastase kaitses. Tavaliselt järgneb sellele nokaut ja võidutants. Kuid Adesanya vs. Whittaker 2 ei pruugi nii minna.