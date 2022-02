Meistrite liiga hooaeg poole peal: jälgi duelli Real Madrid vs. PSG

Alagrupis näitasid mõlemad tiimid tugevat mängu. Mõlemal meeskonnal on olnud liiga hooaja jooksul hetki, kus mängu jälgides võis tekkida küsimus, kas need Euroopa suurklubid on piisavalt valmis, et finaalini jõuda. Üheks näiteks oli Real Madridi mäng Sheriffi vastu, mille nad kaotasid 2 : 1. PSG jaoks oli raske mängida Club Bruggega viiki. Alagrupimängu viimastes matšides kahtlused kadusid, nii Real Madrid kui ka PSG näitasid väga tugevat meeskonnamängu. PSG lõpetas alagrupi teisel kohal pärast Manchester Cityt, ühe kaotuse ja ühe viigiga. Real Madrid omakorda PSG-st ühe sammu võrra paremini, esimesel kohal. Nende ainukeseks kaotuseks jäi mäng Moldova esiliiga klubi vastu.

Spordiennustusportaali OlyBet andmetel on eelseisvas duellis kergelt suurem võiduvõimalus PSG poolel, kes juhivad koefitsiendiga 2,01 Real Madridi 3,52 vastu. Tegemist on kahe oma koduliiga liidri vahelise heitlusega ja Real Madrid on ohtlik vastane.

Alagrupimängudest on pisut aega mööda läinud ja mõlemal meeskonnal omakorda üles kerkinud probleeme, mis eelseisva mängu saatust võivad mõjutada. Nimelt on Real Madridi los blancos'tel ehk valgesärkidel kaks võtmemängijat puudu: Karim Benzema ja Ferland Mendy. Ilma kahe prantslaseta vajus klubi mäng kokku ja vastu tuli võtta kaotus, millega kaasnes klubi Copa del Rey turniirilt väljalangemine. Seekord ei olnud kaotuse peamiseks põhjuseks küll kaitse-, vaid pigem ründemäng, ent vigu oli näha ka kaitseliinis. Statistiliselt on Real Madridi võit tõenäolisem, kui mängivad Ferland Mendy ja Karim Benzema, kes suudab Madridi rünnakud lõpuni viia. Praegu ennustatakse siiski, et mõlemad – Benzema ja Mendy – on eelseisvaks mänguks taastunud. Real Madridi jaoks on tulevane matš lisatähendusega, sest peale võidu peavad nad oma võimalikule uuele mängijale Kylan Mbappéle muljet avaldama, et ta lõplikult otsustaks Real Madridi ületuleku poolt. Hetkel on Mbappé öelnud, et mängu Real Madridi vastu mängib ta kindlasti veel PSG ridades.