Mistra võttis tasavägises lahingus võidu Tabasalu üle

"Täna oli väga tasavägine kohtumine. Me ei suutnud korralikult tekkinud olukordi realiseerida, kuid õnneks suutsime end siiski kokku võtta ja lõpuks võidu võtta," lõpetas Hoang. "Tahaksin omalt poolt kiita meie noori mängijaid, kes täna kõva võitlushinge näitasid. Karmen, Jennifer ja Sandra näitasid täna külma närvi ning Marie ja Eliisabet rügasid kõvasti kaitses. Linda oli postide vahel oma tuntud headuses ja Kim on see mootor, mis meil kogu mängu käima paneb," lisas Mistra treener Taavi Tibar.