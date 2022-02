Balti liiga jaanuari MVP Laina Mesila-Kaarmann – nagu vein, mis läheb aastatega paremaks

Mesila-Kaarmann on tõusnud Balti liiga kõige resultatiivsemaks korvpalluriks ja üheks paremaks lauapallide hankijaks. Tallinna Ülikooli 186 cm pikkusel keskmängijal on aidanud oskusi ja võimeid täielikumalt rakendada teineteisemõistmine pikaajalise Eesti naiste korvpalli liidri Merike Andersoniga .

“Varem pandi pikk tüdruk korvi all mängima ja tema koht oligi seal. Aasta aastalt olen hakanud rohkem ka kolmesekundialast väljas mängima ja muutunud mitmekülgsemaks. Suudan nii korvi all keerutada kui ka kaugelt visata,” lausus ta.

Anderson püstitas tänu Mesila-Kaarmanni oskuslikule tegutsemisele isikliku rekordi – andis kolmteist resultatiivset söötu: “Oleme nii palju Lainaga koos mänginud, et ta teab – söödan talle alati palle, ma pole isekas. Ja mina tean – ta paneb pallid alati kotti. 15 kuni 20 punkti tuleb nagu valatult. Mulle see sobib, sest siis on kaks mängijat õnnelikud, mitte ainult viskaja. Pealegi ei kuku minu visked just sageli korvi.”