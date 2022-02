Venemaa hokinaiskonnas juba kaheksa koroonapositiivset. Kas turniir üldse lõpetatakse?

Telekanali CBC toimetaja Devin Heroux teatas Twitteris, et Venemaa naiskonnas on tuvastatud juba kaheksa koroonapositiivset ning see teeb nende vastased ettevaatlikuks.

"See tuli ülevalt poolt. See oli Soome olümpiakomitee otsus ning me austame seda. See oli ettevaatusest," ütles koondise kapten Susanna Tapani Iltalehtile.