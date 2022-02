VIDEO | Skandaal olümpial: esimesena finišijoone ületanud ungarlane diskvalifitseeriti vastuolulisel moel, Hiina teenis kaksikvõidu

Liu treener ja mänedžer Akos Banhidi rääkis väljaandele M4 Sport, et tema sõnul kohtunikud eksisid. Ta arvas juba enne protesti, et seda ei rahuldata. "Meie jaoks oli aga oluline näidata žüriile ja korraldajatele, mis me arvame sellest," selgitas ta. Banhidi sõnul tehti Liu vastu varasemates sõitudes mitu viga, kuid neid kohtunikud ei uurinud. "Tundub, et siin on koduseinad veidi kaldu. See on kohutav ja valmistab pettumust."