Põhiturniiri viimase nädala avab kahel korral edasi lükatud mäng TalTechi ja Pärnu vahel

Lisaks lähevad kolmapäeval vastamisi VK BIOLARS/Jelgava MSG ja RTU/Robežsardze/Jūrmala. Ülejäänud kuus mängu toimuvad laupäeval ja pühapäeval, kui võistlustules on ka kõik neli Eesti klubi.

Põhiturniir lõpeb 13. veebruaril, mil selguvad kaheksa play-offi pääsejat. Võistkonnad kohtuvad veerandfinaalides järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., kusjuures 2. ja vajadusel 3. mäng on kõrgema asetusega võistkonna kodus.

Veerandfinaalidega tehakse algust 17. veebruaril ja nelja meeskonna osalusel toimuv Final Four turniir toimub 25.-26. veebruaril Tartus A le Coqi spordihoones.

43 punktiga esikohal olev Tartu Bigbank on põhiturniiri esikoha juba kindlustanud. TalTech on 30 punktiga teine ning väga suure tõenäosusega ka nende positsioon enam ei muutu, püüda võiks neid teoreetiliselt veel vaid 25 punktiga kolmandal kohal olev Leedu esiklubi Gargždai Amber-Arlanga. Sama palju punkte on Tallinna Selveril neljandana, ent TalTechil on peetud 13 mängu, Gargždail 14 ja Selveril 15. Selveril on pidada vaid üks mäng, TalTechil kolm ja Gargždail kaks.

Pärnu meeskond on hetkel 20 punktiga viies, neilgi tuleb sel nädalal väljakule tulla kolmel korral ja on seega võimalus tabelis korralikult kerkida. Pärnu juhendaja Avo Keel on viimasel ajal meeskonda toonud mitu täiendust, möödunud nädalavahetusel tegi meeskonna eest debüüdi brasiillasest nurgaründaja Gabriel Cavalcante ja meeskond on hooaja lõpus muutunud aina tugevamaks. “Tema läheb järjest julgemaks ja paremaks, vastuvõtt ja kaitse- ning platsimäng ja ka blokk on head, serv ja rünnak on trennis kobedamad kui mängus, loodetavasti saab need ka mängus paremaks. Eelmisel reedel saime sel hooajal esimest korda 12 mehega trenni teha, oli üsna harjumatu tunne,” sõnas Keel.