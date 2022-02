Pärast suusavahetusega sõite oli maailm hämmingus: kus on Norra? Jah, Therese Johaug võitis kulla, aga tema on niigi rivaalidest peajagu üle ja üks medal kuuest on norralastele vähe. Enim küsimusi põhjustas siiski täielikult kustunud Johannes Klæbo vorm.