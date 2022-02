15. profiaastat alustav Rein Taaramäe pikendas koduklubiga lepingut

„Tänu sellele klubile ja kirglikule meeskonnale leidsin end taas üles – võitsin viieaastase vaheaja järel suurtuuril etapi. Spordis peavad kõik asjad olema ideaalsed, et kõrgeimal tasemel aastaid sõita. Tänu meeskonnale leidsin endas enesekindluse ning kandsin esimest korda elus suurtuuri liidrisärki," sõnas Taaramäe. "Tahan jätkata sõitude võitmist ja minu jaoks ei oluline milliste sõitude – kõik on tähtsad. Tahan toetada ka Louis Meintjest ja olla eeskujuks meie noortele talentidele nagu näiteks Kobe Goossensile. Usun, et olen uueks hooajaks valmis,“ avaldas Taaramäe, keda treeninglaagris tabas ka väikene tagasilöök. Peale tõhustusdoosi tõusis eestlasel palavik, mis viis mõneks päevaks jalad alt.