Kas sa ikka nägid, mida tegi Putin olümpia avatseremoonial, kui Ukraina koondis sisse marssis?

Lumehelbekesed, valged rahutuvid, laulvad rõõmsad lapsed ja õõnsad sõnad rahust. Ajal, mil Venemaa on koondanud Ukraina piiri äärde üle 100 000 sõduri, kes ootavad oma suure juhi ja õpetaja otsust, algasid Pekingis taliolümpiamängud.

Moskva antidopingulabori süsteemse ja jultunud dopingupettuse eest on rahvusvaheline spordiarbitraaž määranud Venemaale karistuse, mille ühes alapunktis on fikseeritud, et Venemaa valitsuse esindajad ei tohi olla ühegi komitee või maailma antidopingu reegleid järgiva organisatsiooni liikmed.

Samuti ei anta neile olümpiamängude või maailmameistrivõistluste akrediteeringuid. Ometi istus Venemaa president Vladimir Putin kenasti Pekingis Linnupesa staadionil. Tal oli kommunistliku partei peasekretäri ja Hiina presidendi Xi Jinpingi isiklik kutse. Mismuud see on kui poliitika, mis sõidab üle igasugustest spordimehe eetikast ja aust.

Maskita Putin lasi silma looja

Reeglid on teistele. Või täpsemalt – mina ise teen reegleid! Seda demonstreeris Putin ka staadionil. Kõik osalejad olid kohustatud kandma maski, tema isegi ei hakanud teesklema maski lõua otsas või kõrva külge riputades, nagu peaks ta korraldustele alluma. Olümpia korraldustiimi esindaja vastas Daily Maili arupärimisele, et neisse see ei puutu. Jah, kõigi nende osalejate nimekirjas olevatelt osalejatelt nõutakse rangelt maski kandmist, kuid Putin ei ole nende vastutusalas, ta on valitsuse erikülaline. Kastisüsteem kõige ehedamal kujul.

USA telekanal NBC näitas ilmselt sugugi mitte juhuslikult Ukraina koondise sissemarsi ajal ka Putinit.