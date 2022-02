DELFI PEKINGIS | Suusahüpete ajaloo kõige mustem päev tõi tõelise peo autsaiderite õuele

Meessuusahüppajad on olümpiamängudel medaleid jaganud alates kõige esimesest talvisest spordipeost 1924. aastal. Naised lubati püünele alles 2014. aastal. Veel 2005. aastal teatas rahvusvahelise suusaliidu FIS toonane president Gian Franco Kasper, et õrnemal sool ei ole tiitlivõistlustele asja.

„Ärge unustage, et see on justkui tundmatusse põhjatusse auku hüppamine ja seda tuleb teha aastas tuhandeid kordi. Naistel ei ole meditsiinilisest vaatepunktist mõistlik sellist asja teha,” põhjendas ta toona oma vastuseisu.

Aeg on aga edasi läinud ja Pekingi olümpiamängudel said naised võistlustulle minna juba kahel suusahüppevõistlusel. Peale individuaalse väikese mäe jõuproovi lubati nad torni ka segatiimide jõuprooviks. Ent ajalukku läks see võistlus hoopis teistel põhjustel.