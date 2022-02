DELFI PEKINGIS | Rene Zahkna viimase tiiru ebaõnnestumisest: jalg suri rajal ära

Zahkna sõnul ei ole tema füüsiline seisund just parim ja seetõttu soovis ta rohkem keskenduda laskmisele. „Esimesel päeval kohale jõudes oli šokk, et jalad valutavad ja ei jaksa. Panin alguses selle külma ilma peale, kuid tundub, et siia (Aasiasse) reisides jääb halb enesetunne kogu olümpiaks,” sõnas Zahkna, et ta ei olegi Pekingi olümpiamängudel seni head enesetunnet leidnud. „Treeningud ei ole ka ülemäära enesekindlust andnud.”