Suusaekspert selgitas, mis võis norralastel olümpia ettevalmistuses valesti minna

Kuna Pekingis võisteldakse umbes 1700 meetri kõrgusel üle merepinna, on Auklandi arvates just vähene kõrgmäestikus viibimine norralaste probleemiks.

"On tõsi, et mõned Norra suusatajad on sel aastal olnud kõrgmäestikus treenimas. Aga selleks, et seal treenimisest õiget kasu saada, tuleb seda teha pikalt. See tuleks paljudeks aastateks prioriteediks seada. Norra koondis pole seda teinud," ütles Aukland VG-le.