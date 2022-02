DELFI PEKINGIS | Eesti parimana 41. koha saanud Henri Roos: tänase seisuga sai endast võetud maksimum

Henri Roos: "Tänase seisuga sai endast võetud maksimum. Need kaks ja pool sekundit, mis edasipääsust puudu jäi, on sel rajal päris suur vahe. Igalt poolt jäi veidi puudu, peamiselt võimsusest. Oleks poolel maal olnud eesotsas, võinuks 30 sekka jõuda, aga juba seal oli kaotust palju, tõusin vaid mõne koha. Esimene start tänavu rahvusvahelises konkurentsis... Tuleb rahule jääda. Minu jaoks on võit juba see, et suutsin raskest seisust välja tulla ja olümpiale pääseda."

Martin Himma: "Lõpp oli väga ränk. Viimase tõusu alguses tundsin, et minekut veel on, kuid siis tõmbas kangeks ja edasi oli kõva võitlus iseendaga. Kahju, et edasi ei pääsenud, aga teadsin ette, et minu nõrkus on vähene jõuslisus – kui mina astun sammu edasi, siis maailm astub kaks. Sinna see koht veerandfinaalis läks."