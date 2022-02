DELFI PEKINGIS | Pulles: ju oli vorm valesti ajastatud, Uustalu: kõrgus pani lõivu maksma

Mariel Merlii Pulles: " Ootasin kindlasti rohkemat ega tea, mis valesti läks. Ju oli vorm valesti ajastatud. Andsin endast kõik, tuli, mis tuli. Eks sekundeid kadus kõikjale – suure tõusu lõpus tuli pingutada, et hooga laskumisse minna ja viimane küngas tundub lihtne, aga seal tuleb kõvasti tööd teha. Ja lõpusirgel saanuks sekundeid kärpida. Enne esimest olümpiastarti ei maganud liiga korralikult ja närv on terve päeva sees olnud. Bussiga staadionile sõites oli wow-tunne."

Aveli Uustalu: "Sõidu algus sujus hästi, tunne oli hea ja suusad veel paremad. Aga kõrgus pani lõivu maksma, lõpp oli päris hapu. Siiski jäin sooritusega rahule, sest hooaja alguses olin üsna kimpus, kuid nüüd tegin oma ära. Siit on hea edasi minna ja proovida U23 MM-il uuesti.

Kolm tundi enne võistlustele sõitu hakkas närv kerima – nüüd on see päev, kui teen suurvõistluse debüüdi. "