KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Koroonaloterii muudab olümpia farsiks? Kas Kelly Sildaru kullašansid ikka paigas?

- Kas koroonaloterii muudab olümpiamängud farsiks?

- Millised on Kristjan Ilvese võimalused olümpial midagi veel saavutada?

- Kelly Sildaru jäi Big Airis finaali ukse taha - kas pargisõidu ja rennisõidu eel on muretsemiseks põhjust?

- Kas oleme mõnd eneseületust Eesti sportlastelt näinud?

- Tagasi mängus ja Eestil üks potentsiaalikas mitmevõistleja juures: Hans Christian Hausenberg püstitas isikliku rekordi 6143 punktiga. Peas said asjad paika ja siit nüüd ainult edasi?

- BC Kalev/Cramost saab siiski veel asja? Euroliiga tipptiimi alistamine jäi vaid ühe korvi kaugusele.