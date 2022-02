WTA turniiri korraldamiseks loodetakse valitsuselt saada miljon eurot

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint rääkis ERR-ile antud intervjuus, et WTA pakkumine on ajendatud kahest asjaolust: "See on meie nii-öelda tennisesaadikute Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi väga hea töö tennisemaastikul. Et on üks vaba turniirinädal ja meie tüdrukute head tulemused ja nii on see pakkumine Eestile tehtud."