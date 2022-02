DELFI PEKINGIS | Napilt kulla võitnud Eileen Gu kriitikutele: teie ei võida kunagi olümpiakulda

„Ma ei olnud seda trikki kunagi varem teinud. Olin aga selle peale palju mõelnud. Minu jaoks tähendab see väga palju, et suutsin olümpiamängude kolmandal katsel selle triki sooritada,” sõnas Gu võistlusjärgsel pressikonverentsil. „Viimase katse eel ma mõtlesin, et kas rahulduda pronksiga, parandada veidike oma teist trikki ja püüda hõbedat või teha enda jaoks tundmatut trikki ning minna kulla järele.”