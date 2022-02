"Nad hävitasid meie ala!" Pekingi olümpiamängude suusahüppevõistlusel puhkes skandaal

Olümpiavõitjaks tuli Sloveenia, kes kuulus ka enne võistlust favoriitide sekka, aga Venemaad ja Kanadat oleks enne võistlust teiseks-kolmandaks pakkunud ainult tohutud optimistid või hullud.

Suurtest suusahüpperiikidest said kombinesooni reeglite rikkumise tõttu disklahvi Saksamaa, Jaapani, Austria ja Norra sportlased. Kokku võeti maha viis suusahüppajat, neist kõik olid naised.

"Minu kombinesoon oli täpselt sama, mis individuaalvõistlusel ja siis polnud kohtunikel sellega mingeid probleeme. Arvan, et nad kontrollisid seda täna uuel viisil. On väga kummaline, et keset võistlusi muudetakse reegleid," rääkis norralanna Silje Opseth uudisteagentuurile Reuters.

Segatiimide võistluses võeti maha ka sakslanna Katarina Althaus, kes sai individuaalvõistluses teise koha.

"Ootasime segatiimide võistlust väga, aga FIS (rahvusvaheline suusaliit) hävitas selle. Nad hävitasid naiste suusahüpped. Meie nimed on nüüd kõigile näha ja ainus süü on selles, et tõmbasime pakist kehva kaardi. Niimoodi hävitatakse koondiseid, arengut ja kogu ala," pahandas ta.

Sama resoluutne oli ka Saksamaa suusaalade juht Horst Huttel. "See on paroodia, aga ma ei naera. Uskumatu, et nii tehakse nelja suurima suusahüppemaaga," ütles ta.

Kombinesoone kontrollinud kohtunikud loobusid pärast võistlust kommentaaride andmisest.