Uskumatu mees! Kõikidel MM-idel tühjade pihkudega jäänud austerlane võitis kolmanda järjestikuse olümpiakulla

Matthias Mayer. Foto: REUTERS/SCANPIX

Austria mäesuusataja Matthias Mayer näitas meeste ülisuurslaalomis, et suudab olümpiamängudel ennast hiilgavalt kokku võtta. Ta on kuldmedali võitnud kolmelt järjestikuselt olümpialt - Mayer on esimene mees, kes mäesuusatamises selle saavutuseni jõudnud -, aga näiteks MM-idelt pole tal ühtegi poodiumikohta.