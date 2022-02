Ajakirjanikega suhtlemisest keeldunud Kläbo vabandas

Kläbo marssis pärast 30 km suusavahetusega sõitu intervjuutsoonis ajakirjanike eest mööda ja poetas kapuutsi alt vaid ühe lühikese, kuid paljuütleva lause: „Kõik on pe**es.”

"Eilne suusavõistlus ei läinud plaanipäraselt. Ja ka intervjuualal mitte... Mul on selle pärast kahju," kirjutas Kläbo.

"Ma olen õnnelik, et saan homme uue võimaluse, annan endast parima. Kogu fookus on nüüd sprindil," lisas 25-aastane norrakas, kelle auhinnakapis on juba kolm olümpiakulda.