Norra peatreener ja Kläbo ei näinud Bolšunovi reeglite rikkumises probleemi

Võistlust jälginud kohtunikekogu liige Valeri Mahtia selgitas Venemaa portalile Championat, et kohtunikud märkasid Bolšunovi eksimust koheselt, kuid suusataja pääses karistusest, sest Kläbo kasti kukkunud suusakepp kuidagi norralase võistlust ei mõjutanud.

"Kahju, et Bolšunovi kepp kukkus Johni boksi. Kuid oli väga väike oht, et ta oleks võtnud vale kepi. Nad kasutavad erinevaid keppe, millel on ka väga erinevad värvid," sõnas Nossum.