Scan Cup toob Otepääle seitsme riigi ligi 200 suusatajat

“Üldjoontes on ettevalmistused kulgenud sujuvalt. Lumega on sel aastal väga hästi ning sellepärast pole muretsema pidanud. Praegusel ajal valmistab endiselt kõige suuremat peavalu viiruse levik. Plaane tehes peab alati ka plaan B varuks olema,” selgitas võistluste juht Kristjan Külm.

Kuigi kõikide koondiste tipud on hetkel olümpiamängudel, siis oodata on ikkagi väga kõrgetasemelist võistlust.

“Olümpiale pääses igast riigist maksimaalselt 4-5 sportlast, aga kõik siin osalevad koondised on nii suured, et seal on tipptasemel sõitjaid palju rohkem. Ma arvan, et Scan Cup oma taseme poolest MK-etapile väga alla ei jää,” ütles Skandinaavia karikavõistlustel Eesti murdmaakoondise eest vastutav Asko Saarepuu.