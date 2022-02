DELFI PEKINGIS | Varguse ohvriks langenud Kaitlyn Vesterstein: kokkuvõttes olen debüüdiga rahul, mul oli ka pisut õnne

See, kui laskumised on nii lahus, on alati vastik, sest sa lihtsalt istud, ootad ja kulutad nii energiat. Kuid kui see kõrvale jätta, siis tegelikult oli väga tore.

Ma ei teagi, kodus on meil ka kõrge tase. Olümpiaga on tegelikult see, et siin on igast riigist ju piiratud arv sportlasi: et seitsme austerlase asemel on stardis neli tükki, mis teeb võistlemise justkui lihtsamaks. Eriti kui võrrelda näiteks MK-sarjaga.