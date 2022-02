DELFI PEKINGIS | Tuuli Tomingas: peas tuleks asjad korda saada, aga paraku on mul väike paugukartus

"Kipun tegema tobedaid tõmblusi püstilaskmise ajal. Eks see ebakindlus, mida olen endale tekitanud viimaste võistlustega, see süvendab probleemi. Kui meenutada viimast MK-etappi, siis lahkusin sealt üsna nukralt ning segateade ei süstinud samuti minusse kindlust. See, et esimeses tiirus vaid ühe trahvi lasin oli pigem meeldiv üllatus," rääkis kokku neli trahvi saanud eestlanna.