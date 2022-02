Aleksandr Bolšunov sai dopingule vihjanud ajakirjaniku peale pahaseks

Bolšunov edestas kaasmaalast Denis Spitsovi enam kui minutiga ja soomlast Iivo Niskaneni enam kui kahe minutiga. Portaali FasterSkier ajakirjanik Nathaniel Herz tõstatas pressikonverentsil ka dopinguteema, öeldes, et paljud lugejad võivad küsida endalt, kui puhtad Pekingis võistlevad venelased ikkagi on, vahendas RT.

"Olümpiavõitjaks ei saada üleöö. Viimaste aastate jooksul olen igas sõidus tõestanud, et suudan näidata häid tulemusi ja võidelda lõpuni," alustas Bolšunov vastamist. "Mis dopingusse puutub, siis mul hakkab halb, kui kuulen sellest. Ma ei taha isegi kuulda sellist juttu, sest see ei käi spordiga kokku."

"Siin on puhtad sportlased, kes on nõus alati dopinguproovi andma. Sellise küsimuse esitamine on vale. Meie tulemused ei tule tühjast kohast, vaid selle taga on aastate pikkune töö," jätkas venelane. "Kui tahad vaadata meie trenni, siis tule vaata. See on väga raske töö. Pärast seda sa ei küsi enam selliseid asju."