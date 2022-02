Naiskolleegidele sobimatuid sõnumeid saanud Hollandi vutilegend pidi Ajaxist lahkuma

48-aastane Overmars, kes võitis Ajaxiga 1995. aastal Meistrite liiga ning tegi hiljem edukat karjääri Arsenalis ja Barcelonas, ütles, et tal on oma käitumise pärast piinlik.

"Mul on piinlik. Eelmisel nädalal jõudsid minuni teated minu käitumisest ja sellest, kuidas see ka teistele teada on," ütles 86-kordne Hollandi koondise internatsionaal pressiteates.

"Kahjuks ei saanud ma aru, et olin sellega üle piiri läinud, kuid see on mulle viimaste päevadega selgeks tehtud. Tundsin äkitselt tohutut survet. Ma vabandan."

"Selline käitumine on vastuvõetamatu. Ma näen seda nüüd, aga on juba liiga lhilja. Ma ei näe muud võimalust kui Ajaxist lahkuda. Sellel on ühtlasi tohutu mõju minu eraelule. Seepärast palun ma kõiki mind ja mu pere rahule jätta."

Overmars töötas Hollandi kuulsusrikkaima klubi spordidirektorina alates 2012. aastast ning pikendas hiljuti oma lepingut 2026. aastani. Tema ametiajal on Ajax jõudnud 2019. aasta Meistrite liiga poolfinaali ning 2017. aasta Euroopa liiga finaali.

Mängijana esindas Overmars Hollandi koondist neljal suurturniiril: 1994 ja 1998 MM-il ning 2000 ja 2004 EM-il.

Ajaxi juhatuse esimees Leen Meijaard kirjeldas Overmarsi kui "parimat jalgpallidirektorit, kes Ajaxil on kunagi olnud" ning lisas: "Naiste jaoks, kes on pidanud sellist käitumist taluma, on see laastav. Kui saime sellest teada, asusime kohe tegutsema ning arutlesime ja kaalusime, mida peaksime tegema. Kahjuks on ta tõesti üle piiri läinud, nii et direktorina jätkamine ei olnud võimalik, nagu ta ka ise aru sai. See on kõigile äärmiselt valus."