DELFI PEKINGIS | Valusa kukkumise järel haiglas pikalt ootama pidanud Selevko asub Pekingi olümpial ikkagi starti

Selevko kirjeldas esmaspäevase trenni järel ka juhtunut ning tõdes, et olümpiamängudest loobumine ei tulnud tal kordagi mõttesse. Samas pidi ta oma kava korralikult üle vaatama, et viga saanud õlg segama ei hakkaks.

„Libisesin ja maandusin treeningul käele. Mind viidi kohalikku haiglasse, kus pidi ootama ja ligi tund aega hiljem pandi õlg paika,” rääkis Selevko esmalt. „Võrreldes esimese päevaga on praegu valu palju vähem. Vaatasime võistluskava koos treeneri ja füsioterapeudiga üle, milliseid kätepositsioone peaks vältima. Tänases trennis sain teha kõiki oma kavaelemente, aga õlaliigese ohutu liikuvusulatuse hoidmiseks tuleb muuta käte koreograafiat. Mul ei tulnud kordagi pähe mõtet, et ma ei võistle. Lähen kindlasti endast maksimumi andma.“

Selevkot on Pekingis abistanud füsioterapeut Sirli Hinn, kes on peamiselt freestyle-suusataja Kelly Sildaru abistajaks. Hinn aitab Selevko õla korralikult kinni teipida, et see segaks võistlemist võimalikult vähe.