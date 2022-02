ROK-i presidendiga kohtunud Peng Shuai kinnitas veelkord, et teda pole seksuaalselt ahistatud

Shuai süüdistas novembris sotsiaalmeediaplatvormil Weibo tehtud postituses endist Hiina asepeaministrit Zhang Gaolid seksuaalses rünnakus. Postitus kustutati aga 20 minuti möödudes ning naine oli mitu nädalat kadunud. Alates uuesti välja ilmumise hetkest on ta oma süüdistused tagasi võtnud, kuid valdav osa maailmast usub, et tennisisti on selleks survestatud.