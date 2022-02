Raskest seisust finaali murdnud suurfavoriit Eileen Gu: täna näitasin, kuidas suudan pingetega toime tulla

Suurfavoriitidest oli kvalifikatsioonis keerulises seisus kodupubliku lemmik Gu, kellel tuli teisel katsel maandudes jalast suusk ära. See tähendas, et kolmandal katsel tuli Hiina sportlasel kindlasti korralik sooritus teha, et finaali pilet kindlustada.

Sellega sai ta hakkama, teenides kvalifikatsioonis lõpuks viienda koha 161,25 punktiga. "Finaali jõudmine on suur kergendus. Ma ei hakka valetama: ma ei oodanud, et olukord nii napiks läheb," vahendas Pekingi olümpia koduleht Gu sõnu. "Päeva lõpuks on eesmärk jõuda finaali, mitte võita kvalifikatsioon. Usun, et täna näitasin, kuidas oskan pingetega toime tulla ja kuidas vigadele reageerida, sest selliseid asju juhtub kõigil."