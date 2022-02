USA koondise Pekingis hõbemedalile aidanud iluuisutäht andis positiivse koroonaproovi

Meeste vabakavas sai Zhou 171,44 punktiga kolmanda koha. Esmaspäeval teatas aga USA iluuisuliit, et 21-aastane iluuisutaja on andnud positiivse koroonaproovi. "Zhou'd ootavad ees kordustestid. Kui need on negatiivsed, saab Zhou teisipäeval algaval meeste individuaalvõistluse lühiprogrammis osaleda," seisis pressiteates.