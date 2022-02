DELFI PEKINGIS | Kelly Sildaru: kurb, et varustus mind alt vedas. Selline asi loetakse põhimõtteliselt kukkumiseks

Viimases voorus läks Sildaru kordama avavooru trikki, kuid tõrge tuli maandumisel. Eestlanna jäi kenasti püsti ja maandus triki ära, kuid kahjuks tuli tal suusk jalast. Sildaru liugles ühe suusaga mäest alla ja ei pannud seejuures isegi käsi maha. Kohtunike aga ei kõigutanud fakt, et järgi andsid suusaklambrid ning hüppe eest anti Sildarule ainult 28,0 punkti.

„Kolmandal hüppel tegin ka oma osa ära ja kõik tuli hästi välja, kuid lihtsalt suusk tuli jalast ära. See ei olnud minu süü. See on kurb, et varustus mind alt vedas,” tunnistas Sildaru. „Eks selliseid asju tuleb ette, et suusk tuleb jalast ära ka heal hüppel.”