ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kelly Sildaru teeb Pekingis kauaoodatud olümpiadebüüdi

Kvalifikatsioonis tuleb starti 25 sportlast, kellest finaali pääseb 12. Kõikidel on kolm katset, millest arvesse läheb kaks paremat. Sealjuures peavad trikid erinevad olema.

Viimati võistles Sildaru Big Airi hüpetes detsembris USA-s peetud MK-etapil, kus ta sai üheksanda koha. 2021. aasta algusest on tal Austria MK-etapilt ette näidata kolmas koht.

Et Sildaru jaoks on Big Air nõrgim ala, siis medalisoosikute sekka teda ei loeta. Sel alal on suurimad soosikud Eileen Gu (Hiina) ja Tess Ledeux (Prantsusmaa).