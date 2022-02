Diagonaalideta TalTech sai raske võidu, Pärnu lõpetas nädalavahetuse kuue punktiga

Põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad veerandfinaalides järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., kusjuures 2. ja vajadusel 3. mäng on kõrgema asetusega võistkonna kodus.