VIDEO | Võrumaal näidati pikki õhulende ja kiiret suusasõitu

“Olen kaasa löönud juba kahel korral sellel talvel stiilikohtunikuna noorte karikasarjas. Emotsioonid on väga positiivsed. Võistlejaid on palju ja võistlused kulgevad sujuvalt. Mõnusalt nostalgiline on samadel mägedel, kus ise alustasin, nüüd stiilikohtuniku või mõnes muus rollis olla ja vaadata, kuidas väiksemad tegijad oma sportlasteekonda alustavad,” ütles endine suusahüppaja Martti Nõmme, kes sellel korral toimetas võistlustel stiilikohtunikuna.