DELFI VIDEO | Hans-Christian Hausenberg alistas rekordvõistluses deemonid: mul oli jube olla, aga nüüd on see lõpuks tehtud

"Ma olen väga õnnelik. Super! Mulle ei ole see veel kohale jõudnud," rääkis Hausenberg Delfi videointervjuus.

Hausenberg tunnistas, et heitles enne Tallinna võistust deemonitega, sest ta oli kõik viimased mitmevõistlused katkestanud.

"Mul oli viimased neli-viis päeva jube olla. Enne 1000 meetri jooksu oli ka jube. Pea on kaks päeva valutanud. Nüüd sai see asi lõpuks tehtud. Nüüd on järgmist mitmevõistlust kõvasti lihtsam teha," selgitas ta.