Põlva Serviti võttis Balti liigas kümnenda võidu järjest

Liidrina jätkab 34 punkti kogunud Serviti, mängu vähem pidanud Viljandi HC-l on 30 silma. Järgnevad Vilniuse VHC Šviesa 23 ja Dobele ZRHK Tenax 21 punktiga, ent Leedu ja Läti meistril on Servitiga võrreldes vastavalt kaks ja kolm kohtumist varuks. HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on 14, SK Tapal 13 ja Raasiku/Mistral üheksa punkti.