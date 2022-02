DELFI PEKINGIS | Suusatreener Riho Roosipõld pääses isolatsioonihotellist välja

Roosipõld andis esimese positiivse koroonaproovi 28. jaanuaril pärast Zhangjiakou olümpiakülla saabumist ning on seejärel viibinud isolatsioonihotellis.

Eestlastest on varasemalt isolatsioonihotellist välja saanud laskesuusataja Susan Külm, kes on alates neljapäevast ka lähikontaktse staatuses. Eestlastest on seega isolatsioonihotellis veel kahevõistleja Kristjan Ilves, kes andis esimese positiivse proovi kolmapäeval.