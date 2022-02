Naiste spordis on megastaari staatusse kõige tõenäolisem tõusta tennisistil. Talispordis nautis viimati üleilmset kuulsust USA mäesuusataja Lindsey Vonn, kes tõmbas karjäärile joone alla 2019. aastal. Nüüd on talispordikuninganna troon vaba ja sinna üritatakse tõsta freestyle-suusatajat Eileen Gud, 18-aastast hiinlannat. MM-tiitlid ja X-Mängude kullad on tal juba taskus, nüüd on vaja head tulemust ka spordimaailma suurimal areenil ehk olümpiamängudel.