OTSEPILT | Vigastuste kiuste Euroliiga tippude seas: Zenit külastab Kalev/Cramot haavatuna

Euroliigas 14 võidu ja kaheksa kaotusega neljandast kohast kinni hoidev, VTB-liigas üheksa võidu ja kolme kaotusega teist kohta jagav Zenit läbis Euroliiga-nädala Hispaanias, kus teisipäeval alistati Sander Raieste klubi Vitoria Baskonia 90:82, reedel kaotati Euroliiga liider Madridi Realile kindlalt 64:85.

"Reaalsus on see, et me ei ole hetkel võimelised Realiga võitlema. Selleks oleks vaja meil täiskoosseisu, aga meil oli täna puudu viis mängijat. See ei ole vabandus, vaid fakti nentimine. Püsime neljandal kohal ning asume valmistuma järgmiseks vastaseks," kommenteeris pärast kohtumist Zeniti hispaanlasest peatreener, Euroliiga ajaloo üks võidukamaid juhendajaid Xavi Pascual, kes nii oma eelmise kui ka tänavuse hooaja töö eest Peterburi klubiga ohtralt kiitust teeninud.

Probleemidest hoolimata on Zenit suutnud Euroliigas viimasest kaheksast kohtumisest võita kuus ning püsida tabeli tipuosas. VTB-liigas alistati jaanuari keskel ka Moskva CSKA 81:68, seejärel võõrsil ka hooaja üllatatustiim Saraatovi Avtodor 93:75.

Zenit on pidanud kogu tänavuse hooaja ajama läbi ilma oma nimekaima suvise ostu, hooaja eel raskelt vigastada saanud Shabazz Napierita. Tänaseks on ta alustanud treeninguid, ent väljakule naasmise aeg ei ole teada. Lisaks jäid sel nädalal mängudest eemale Napieri peamine asendaja, ameeriklasest mängujuht Conner Frankamp, samuti poolakast ääremängija Mateusz Ponitka. Kauem pole Pascual saanud kasutada leedulasest keskmängija Arturas Gudaitist ning venelasest tagameest Deniss Zahharovit.

Kolme võidu ja kaheksa kaotusega üheksandal kohal asuv BC Kalev/Cramo on kaotanud VTB-liigas kolm viimast kohtumist, kõik Venemaa tippudele - detsembris Kaasani Unicsile, eelmisel nädalal Moskva CSKA-le ja Krasnodari Lokomotiv Kubanile. Kui pühapäeval Lokomotivi vastu pidi Kalev/Cramo läbi ajama nelja koroonaviirusesse nakatunud põhimeheta, siis reedel ülipõnevaks kujunenud ja napi 79:78 võiduga Pärnu Sadama üle lõppenud Eesti-Läti liiga kohtumises olid neist Silas Melson ja Kristjan Kitsing tagasi platsil, Ojars Silinš ja Martin Dorbek endiselt eemal.

