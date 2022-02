Paf saalihokiliigas on pühapäeval kell 14 Õismäel vastamisi tabeli esimene ja neljas.

Sparta Team Automaailm ja Eesti U19 meeskond on põhiturniiril seni kohtunud 3 korda ning kõik mängud on kindlalt võitnud liidermeeskond. Kuidas läheb seekord? Vaata Delfi TV otseülekandest!